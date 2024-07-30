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Kassam Tugayları'ndan Lübnan Direnişine Destek Mesajı

Kassam Tugayları, Lübnan'daki direniş güçlerine cesaret veren bir mesaj gönderdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 00:24
Kassam Tugayları'ndan Lübnan Direnişine Destek Mesajı

Kassam Tugayları'ndan Destek Dolu Bir Mesaj

Hamas'ın askeri kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'daki direniş güçlerine cesaret verici bir görüntülü mesaj iletti. Kassam, bu mesajı Telegram üzerinden paylaştı.

İsrail'in Tehditlerine Cevap

Videonun başlangıcında, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın pek çok tartışmaya sebep olan sözlerine yer verildi. Gallant, Temmuz ayı başında Hizbullah'a hitaben, "Refah'tan çıkan tank, Litani'ye ulaşabilir." ifadesinde bulunmuştu. Kassam, bu sözlere gönderme yaparak, direniş güçlerinin İsrail ordusuna ait tankları imha ettiği anları paylaştı.

Mesajımız net: Sizi destekliyoruz. Videoda, "Bunlar, Gallant'ın Refah'tan çıkacağını söylediği tanklar. Biz, eminiz ki sizler görevi tamamlayacaksınız." ifadeleri yer aldı.

Sonuç: Birlik ve Dayanışma

Video, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'e yönelik, "Tankınız kalmayacak." sözleriyle sona erdi. Bu durum, Lübnan'daki direnişin bir bütün olarak daha da güçlendiğini göstermektedir.

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