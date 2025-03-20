Kassam Tugayları, Tel Aviv'i Füzelerle Vurdu: İsrail'in Katliamlarına Yanıt

Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık olarak Tel Aviv'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i 3 füze ile hedef aldık" ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan füzelerin ardından ülkenin merkezindeki birçok bölgede alarmlar devreye girdiğini bildirdi. Açıklamada, Hava Kuvvetleri tarafından bir füzeyi imha edildiği, diğer ikisinin ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'de sirenlerin çalması nedeniyle Ben Gurion Havaalanı'nda uçuş trafiğinin kısa süreliğine durduğunu bildirdi.

Gazze'deki Son Durum

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi ise yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısının 49,617'ye, yaralı sayısının ise 112,950'ye yükseldiği açıklandı.

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne karşı tekrar şiddetli saldırılar başlatmıştı.