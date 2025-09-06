Kastamonu Azdavay'da traktör devrildi: sürücü ağır yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İlyas H. yönetimindeki 37 RO 617 plakalı traktör, Taşköy Mahallesi sınırları içinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu

Traktörün altında sıkışan sürücü, kısa sürede olay yerine gelen Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralı, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmede sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

