Kastamonu'da 12 Turizm İşletmesi Kapandı: Vali Dallı Açıklamalarda Bulundu

Kastamonu'daki Denetimlerin Sonuçları Açıklandı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kentteki turizm denetimlerinin sonuçlarını duyurdu. Yapılan denetimlerde toplam 30 konaklama işletmesi kontrol edildi ve bunlardan 12'si kapatıldı.

Asayiş Bilgilendirme Toplantısı

Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı"nda Vali Dallı, emniyet ve jandarma ekiplerinin aralıksız çalışmalarını vurguladı. Ocak ayı içerisinde 574 bin 718 kişi sorgulanırken, 1246 aranan kişinin yakalandığını, bunlardan 342'sinin tutuklandığını ifade etti.

Aydınlatma Oranı Yüzde 98

Dallı, 2024 yılı itibarıyla Kastamonu'daki asayiş olaylarının aydınlatılma oranının yüzde 98 olarak belirlendiğini aktardı. "Bu oran çok önemli. Türkiye'de büyükşehir olmayan 51 il arasından ilk 5 içerisinde yer almak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

Turizm İşletmelerinin Durumu

Kastamonu'da 31 turizm işletme belgesi olan ve 61 basit konaklama işletmesi bulunmakta; toplamda 92 konaklama tesisi mevcut. Bu tesislerde, 2 bin 104 oda ve 4 bin 221 yatak kapasitesi bulunuyor.

Denetimlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Dallı, yasal süresi içinde işletme belgesi almayan veya ruhsat iptal edilen konaklama yerlerinin denetiminde bir vali yardımcısının başkanlığında bir komisyon oluşturduklarını ifade etti.

Ilgaz Dağı'ndaki Tesisler Hakkında Yanlış Algı

Vali Dallı, Ilgaz Dağı'ndaki telesiyej operasyonlarıyla ilgili de bilgi verdi. Tüm tesislerin hizmetinin durdurulduğu yönündeki yanlış algıyı düzeltmek isteyen Dallı, "Üzerinde bulunduğumuz tesislerin çoğu gayet iyi durumda ve faaliyete devam ediyor," dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden de katıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı"nda, açıklamalarda bulundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı"nda, açıklamalarda bulundu.