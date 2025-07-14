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Kastamonu'da '15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları' Paneli Düzenlendi

Kastamonu'da '15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları' panelinde önemli konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 16:27
Kastamonu'da '15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları' Paneli Düzenlendi

Kastamonu'da 15 Temmuz Paneli Gerçekleştirildi

Kastamonu'da, 15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları başlıklı bir panel düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kalın 15 Temmuz'un Türk toplumunda yarattığı derin izleri vurguladı. Kalın, "15 Temmuz'da öne çıkan şey, bir toplumun nasıl kenetlendiği, iradesiyle, milli birlik ve beraberlik ruhuyla darbe girişimine nasıl karşı koyduğuydu" diye belirtti.

Panelin Önemi

Kalın, modere ettiği panelin amacının yalnızca anma programı olmadığını ifade ederek, "Toplumların gelecekleri, milli hafıza ile şekillenir. Bu panelden elde edeceğimiz katkıların milli hafızamıza yapacağı destek ve bizlerde uyandıracağı şuur, bugünün bize sunacağı en kıymetli kazanç olacak" dedi.

FETÖ ve Din İlişkisi

Panele katılan Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, "Darbe teşebbüsünde dini meşruiyetin istismarı: FETÖ örneği" başlıklı konuşmasında, FETÖ'nün kripto bir yapı olduğuna dikkat çekti. Yeşilyurt, "Yıllarca örgütlenmesini tamamlamış bir alçak yapı. Darbe, modern toplumların gündeminden çıkması gereken bir kavramdır" dedi.

Toplumsal Travmalar

Yeşilyurt, 15 Temmuz'un toplumda yarattığı travmalara dikkat çekerek, "En büyük travmanın din alanında olduğunu söylemeliyiz. Kendilerini dini bir cemaat olarak tanıtmış ve gerçek hedeflerini gizlemişlerdir" diye ekledi.

Panelin Diğer Konuşmaları

Pantde ayrıca, Doç. Dr. Cengiz Şuadar "Milli birlik ve milli hafızanın inşasında 15 Temmuz'un rolü" konulu sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ali Albayrak ise "Sivil direnişin sosyolojik okuması ve toplumsal etkileri" başlıklı bir konuşma yaptı.

"15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları" paneli Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde...

"15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları" paneli Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları" paneli Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde...

"15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları" paneli Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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