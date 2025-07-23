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Kastamonu'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 22:42
Kastamonu'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da Firari Hükümlüler Tek Tek Yakalandı

Kastamonu'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar, yakalama kararı bulunan kişilere odaklandı. Operasyon kapsamında jandarma, Devrekani ilçesinde "çocuğa cinsel istismar" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan C.K.'yı, Daday ilçesinde ise "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.T.'yi ele geçirdi.

Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, "irtikap" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kent merkezinde yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü...

Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü...

Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

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