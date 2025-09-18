Kastamonu'da 5 bin 326 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'da Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin operasyonunda 5 bin 326 sentetik ecza hapı ele geçirildi; gözaltına alınan şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:35
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma sonucunda bir şüpheliden 5 bin 326 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

