Kastamonu'da 5 bin 326 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma sonucunda bir şüpheliden 5 bin 326 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

