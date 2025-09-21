Kastamonu'da 500 Yıllık Türk Fındığı Ağaçları Meyve Veriyor

Ağlı'nın Tunuslar ve Müsellimler köylerindeki Türk fındığı ağaçları 370-500 yıllık; köylüler hasat ediyor, ağaç boyu 30 m, sayıları 1500-2 bin civarında.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:51
ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yer alan Türk fındığı ağaçları, yüzlerce yıldır kesintisiz olarak meyve vermeye devam ediyor.

Ağaçların yaşı ve özellikleri

Kastamonu Valiliği ile İl Özel İdaresinin hazırladığı 'Kastamonu Anıt Ağaçları' kitabında, Ağlı'nın Tunuslar ve Müsellimler köylerindeki Türk fındığı ağaçlarının bazılarının yaşlarının 500 yılı bulduğu kaydediliyor. Tek gövdede 30 metreye kadar ulaşabilen ağaçların meyveleri genellikle sivri, kabukları kırılması zor ancak içleri yağlı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Ayan, Tunuslar'daki doğal popülasyonda artım burgusuyla yaş tespiti yapılmamış olsa da ilk tespitlere göre minimum 370 yaş olduğunu; daha sağlıklı incelemelerde 500 ve daha üstü yaşlara ulaşabileceğini belirtiyor.

Köylülerin anlattıkları

Müsellimler köyü sakini Hakkı Aslan, ağaçlardan hâlâ meyve toplandığını vurguluyor: 'Ağaçlarda fındık olduğu zamanlarda toplarız, isteyene veririz, kendimiz yeriz. Götürüp pazarda satmıyoruz ama isteyen olursa onlara satıyoruz.' Aslan, fındıkların lezzetinin ve yağ oranının yüksek olduğunu, genellikle kayaların arasında ve çakıllı zeminde yetiştiğini ve başka yerlere dikildiğinde aynı verimi vermediğini söylüyor. Köydeki ağaç sayısını tam olarak bilmediğini ancak yaklaşık 1500-2 bin ağaç olabileceğini ifade ediyor.

Keşif ve tarihsel süreklilik

'Kastamonu Anıt Ağaçları' kitabının yazarlarından Cebrail Keleş, ağaçların tesadüfen keşfedildiğini aktarıyor. 2010 yılında düzenlenen Türk-Tunus Dostluk Günü etkinliği sırasında bölgeye geldiğinde yol yapımı esnasında büyük ağaçları ve üzerlerindeki fındıkları gördüğünü belirtiyor. Keleş, bölgedeki ağaçların yaşının yaklaşık 500 yıl civarında olduğunu ve bu ağaçların fidan olarak yükselmeye başladıkları dönemin 1500'lü yıllar olduğunu vurguluyor. Ayrıca, bir fındık ağacının ömrünün 1000 yıldan fazla olabildiğinin bilindiğini, bu ağaçların belki de yüzlerce yıl daha meyve verebileceğini sözlerine ekliyor.

