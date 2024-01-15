Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'daki bir yurtta kalan 60 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
Yayın Tarihi:

Kastamonu'daki Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinde tavuk tantuni tüketen öğrenciler, sabah mide bulantısı ve kusma ile uyanınca hastaneye başvurdu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 112 Acil Servis ekipleriyle gelen ve kendi gelen öğrenciler oldu. 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri için tedavi gördü.

Beyzanur Kar adlı öğrenci, gazetecilere konuşarak, yedikleri tavuk tantuninin zehirlenmelerine sebep olduğunu ifade etti.

Kar, akşam yedikleri yemeğin zehirlenmelerine yol açtığını söyledi. "Sabaha doğru belirtiler oldu. İshal, kusma ve bulantı şikayetlerimiz oldu. Sonrasında ambulansla buraya geldik. Sınavım var. Sınava yetişmeye çalışıyorum" dedi.

Öne Çıkanlar
Yumuşatıcılar 39 TL’ye kadar düşüyor! Bim 23 29 Ocak aktüel kataloğunu yayınladı Yumuşatıcılar 39 TL’ye kadar düşüyor! Bim 23 29 Ocak aktüel kataloğunu yayınladı
16 Ocak Salı günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor? 16 Ocak Salı günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?
18-75 yaş arası herkes başvurabilir! O banka şartları kaldırdı: 100.000 TL kredi verecek 18-75 yaş arası herkes başvurabilir! O banka şartları kaldırdı: 100.000 TL kredi verecek
Çok Okunanlar
Ümit Özdağ 2 ilde MHP adaylarını destekleyeceklerini duyurdu Ümit Özdağ 2 ilde MHP adaylarını destekleyeceklerini duyurdu İSKİ'den sevindiren haber: İstanbul barajlarında bir haftada yüzde 5 oranında artış göründü İSKİ'den sevindiren haber: İstanbul barajlarında bir haftada yüzde 5 oranında artış göründü Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric: Gazze 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric: Gazze 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda Antalya merkezli siber suçlara yönelik Sibergöz-14 operasyonu: 30 tutuklama Antalya merkezli siber suçlara yönelik Sibergöz-14 operasyonu: 30 tutuklama