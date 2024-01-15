Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'daki Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinde tavuk tantuni tüketen öğrenciler, sabah mide bulantısı ve kusma ile uyanınca hastaneye başvurdu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 112 Acil Servis ekipleriyle gelen ve kendi gelen öğrenciler oldu. 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri için tedavi gördü.

Beyzanur Kar adlı öğrenci, gazetecilere konuşarak, yedikleri tavuk tantuninin zehirlenmelerine sebep olduğunu ifade etti.

Kar, akşam yedikleri yemeğin zehirlenmelerine yol açtığını söyledi. "Sabaha doğru belirtiler oldu. İshal, kusma ve bulantı şikayetlerimiz oldu. Sonrasında ambulansla buraya geldik. Sınavım var. Sınava yetişmeye çalışıyorum" dedi.