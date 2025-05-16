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Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği, engellilere yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:31
Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi

Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, geleneksel olarak düzenlenen 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği ile özel gereksinimli bireyleri ve lise öğrencilerini bir araya getirdi. Etkinlik, kastamonu Üniversitesi Çadır Salon'unda gerçekleştirildi.

Özel Gereksinimli Bireyler ve Liseliler Bir Arada

Bu yıl düzenlenen etkinlikte, geçmiş yıllardan farklı olarak özel gereksinimli bireylerin yanı sıra lise öğrencileri de yer aldı. Üniversite öğrencileri, liseliler ve özel gereksinimli bireylerle birlikte oyunlar oynayıp çeşitli yarışmalar gerçekleştirdi. Halay çekip dans eden katılımcılar, etkinlik sonunda hep birlikte pasta kesti.

Farkındalık Oluşturma Amacı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aslı Yüzgenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Yöneticiliği Bölümü olarak Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirtti. Yüzgenç, "Normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gereksinimli öğrencileri bir araya getirecek şekilde şenlik düzenledik. Şenliğin amacı, özel gereksinimli bireyler için farkındalığı artırmaktı." dedi.

Eğitici ve Öğretici Deneyim

Bu tür etkinliklerin üniversite öğrencileri için oldukça eğitici olduğunu vurgulayan Yüzgenç, "Mezun olduktan sonra da öğrencilerimiz bu alanda antrenörlük yapabiliyor, spor merkezleri açabiliyor." ifadesini kullandı.

Sözler ve Hedefler

Bölümün 3. sınıf öğrencisi Cansu Pazarbaşı, etkinlikte oluşturdukları 10 farklı parkurda çeşitli oyunlar oynandığını aktararak, "Amacımız farkındalık oluşturmak. Özel gereksinimli bireyler ile bizler arasında bir fark olmadığını görmekteyiz. Unutulmamalı ki hepimiz bir engelli adayıyız." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 8. Geleneksel Engelsiz Spor...

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 8. Geleneksel Engelsiz Spor ve Dans Şenliği düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Çadır Salon'daki etkinlikte üniversite öğrencileri, liseliler ve özel gereksinimli bireylerle oyunlar oynayıp yarışmalar yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 8. Geleneksel Engelsiz Spor...

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 8. Geleneksel Engelsiz Spor ve Dans Şenliği düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Çadır Salon'daki etkinlikte üniversite öğrencileri, liseliler ve özel gereksinimli bireylerle oyunlar oynayıp yarışmalar yaptı.

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