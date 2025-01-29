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Kastamonu'da AFAD Akreditasyonu Töreni Gerçekleştirildi

Kastamonu'da AFAD'a akredite arama kurtarma ekiplerine belgeleri ve armaları verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:00
Kastamonu'da AFAD Akreditasyonu Töreni Gerçekleştirildi

Kastamonu'da AFAD Akreditasyon Töreni Düzenlendi

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), arama kurtarma alanında akreditasyon çalışmalarını tamamlayan ekipler için AFAD Akreditasyon Arma Töreni düzenledi. Bu önemli etkinlik, şehrin afetlere müdahale kapasitesini artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalara bir katkı sağladı.

Kastamonu'daki Akredite Ekipler

2023 yılı itibarıyla Kastamonu Belediyesi ve İl Özel İdaresi, AFAD tarafından akredite edilmiştir. 2024 yılında ise Acacia Maden İşletmeleri, Kuzey Arama Kurtarma Derneği ile Küre Eti Bakır Maden İşletmeleri eğitimlerini tamamlayarak Kastamonu’da akredite ekip sayısını 5’e yükseltecektir. 2025 yılında ise akredite olan ekip sayısının sekize çıkarılması hedeflenmektedir.

Eğitim Süreci ve Sertifikalar

Akreditasyon sürecinin zorlu geçtiğini vurgulayan AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, ekiplerin önce teorik eğitimlerin ardından saha çalışmalarında yer aldıklarını belirtti. Eğitimler, depremde arama kurtarma, ilk yardım, tehlikeli maddelerle başa çıkma, harita ve GPS kullanımı gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

Vali Dallı'nın Vurguları

Törende bir konuşma yapan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, eğitimlerin afetlere hızlı ve etkin müdahale için önemli olduğunu ifade etti. Dallı, "Bugün burada armalarımızı takıyoruz. Umarız bu ekiplerin sayısı artar; AFAD Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi.

Törende Yapılan Konuşmalar

Törende ayrıca Kastamonu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekip Sorumlusu Mehmet Fatih Yapıcıoğlu, İl Özel İdaresi Arama ve Kurtarma Ekip Sorumlusu Engin Çelebioğlu, Acacia Maden Arama ve Kurtarma Ekip Sorumlusu Muhammed Bozkurt ve Kuzey Arama ve Kurtarma Derneği Ekip Sorumlusu Murat Yiğit de selamlama konuşmaları yaptı.

Program, Vali Meftun Dallı'nın armaları takdim etmesiyle sona erdi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) arama kurtarma alanındaki akreditasyon...

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) arama kurtarma alanındaki akreditasyon çalışmalarını tamamlayan ekipler için AFAD Akreditasyon Arma Töreni düzenlendi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) arama kurtarma alanındaki akreditasyon...

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) arama kurtarma alanındaki akreditasyon çalışmalarını tamamlayan ekipler için AFAD Akreditasyon Arma Töreni düzenlendi.

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