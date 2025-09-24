Kastamonu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kortej, gösteriler ve plaket töreniyle program tamamlandı

Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler Kışla Parkı'nda başladı. Şehirde ahilik kültürünü yaşatan esnafın katılımıyla, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Etkinlikler kapsamında mehter takımının gösterilerinin yanı sıra Sepetçioğlu halk oyunları ekibi sahne aldı.

Ahilik kültürünü anlatan tiyatro oyununun sahnelendiği programda ilin ahisi, kalfası, çırağı seçilenlere ve 50. yılını dolduran esnaf ve sanatkarlara plaket takdim edildi.

Etkinlikler, Ahi pilavı ikramının ardından meydanda açılan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Vekili Aydın Ergün, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

