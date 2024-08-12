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Kastamonu'da Batan Teknenin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknedeki kaybolan 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:11
Kastamonu'da Batan Teknenin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Tekne Faciası: Arama Çalışmaları Yoğunlaşıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Gideros Koyu'nda gerçekleşen tekne kazasında, batan "Maviş" isimli teknedeki 3 kayıp kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Arama Çalışmalarının Detayları

Dün meydana gelen olayda, 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı battı. Teknenin kaptanı Öztürk K. ile birlikte Hülya M. ve Esmanur G. kayboldu. Olay anında denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesi, kurtarma çalışmaları başlatarak Ahmet Kaan K., Emrah Yasin B. ve Ayşenur G.’yi kurtardı.

Resmi Kuruluşlardan Destek

Kayıp kişilerin bulunması için yapılan çalışmalar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor. Arama çalışmaları, TCSG 22 KB-80 ve TCSG 96 913 botlarının yanı sıra DEGAK-3 dalış timinin de katılımıyla, Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında yoğun bir şekilde sürdürülmekte.

Yardım Çalışmaları Ve Neler Oluyor

Günün aydınlanmasıyla birlikte arama çalışmaları daha da hızlandı. Kıyı şeridinden de ekiplerin destek verdiği kurtarma çalışmaları, kaybolan 3 kişi için umutla devam etmekte.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar ile dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar ile dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar ile dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar ile dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar ile dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar ile dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

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