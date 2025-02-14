Kastamonu'da Buzlanma Sebebiyle Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'daki Trafik Kazasında Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, buzlanma nedeniyle bir hafriyat kamyonu devrildi. Olay, Batı Çevre Yolu Açık Maslak Mevkisi'nde gerçekleşti.

M.B.S. yönetimindeki 37 ACN 168 plakalı kamyon, buzlu zemin sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonun kasasındaki taş ve toprak etrafa savruldu.

Kaza sonrasında yaralanan sürücü, olay yerine ulaşan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi için özellikle kış aylarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kastamonu'da buzlanma nedeniyle devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da buzlanma nedeniyle devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.