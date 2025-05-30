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Kastamonu'da Cide-İnebolu Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Küçük araçlar tali yoldan, büyük araçlar alternatif güzergah üzerinden yol alıyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 10:03
Kastamonu'da Cide-İnebolu Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Kastamonu'da Cide-İnebolu Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle tamamen ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yolun 56-57. kilometreleri arasında önemli bir heyelan olayı gerçekleşti.

Yolun trafiğe kapandığını ve bu duruma ilişkin alternatif yolların belirlendiğini belirten açıklamada, ulaşım detayları da paylaşıldı. Küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden geçiş sağlanabilmekte, ancak büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt güzergahı önerilmektedir.

Yetkililerin durumu takip ettiği ve yol durumunun güncellenerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları kullanarak seyahat etmeleri önemle duyurulmuştur.

Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

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