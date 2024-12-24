Kastamonu'da Çöp Konteynerinde Bulunan Bebeğin Annesinin Yargılanması Devam Ediyor

Kastamonu'da Bebeğin Annesi Yargılanıyor

Kastamonu'da, çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan yeni doğan bebeğin annesi C.Ç. (18) için yargı süreci devam ediyor. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma Gelişmeleri

Duruşmada savunma yapan C.Ç, tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti. Pişmanlık ifade eden sanık, "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldü sandığım için çöp konteynerine bıraktım, aileme söyleyemedim. O anın psikolojisiyle aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum. Bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Çok pişmanım," dedi.

Olayın Arka Planı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım 2023'te vatandaşlar, çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bir erkek bebek bulmuştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, bebeği hastaneye kaldırarak tedaviye aldı ve koruma altına aldı. Olay günü 17 yaşında olan bebeğin annesi C.Ç. tutuklanmıştı.