Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Memurunun Yargılanmasına Devam Edildi

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan polis memuru Ender T. hakkında duruşma gerçekleştirilirken, müşteki yakınları ve avukatlar da salonda yer aldı.

Sanık Ender T., savunmasında eşi Burçin Sevgi T. ile geçmişte sorunlar yaşadıklarını belirtirken, pişmanlık duyduğunu ifade etti. "Keşke daha önce affetmeseydim, o gün bitirseydim. Olay buraya kadar gelmezdi. Kadın katili olarak canavarca gösterilmek istemiyorum," diyen Ender T, ayrıca SEGBİS ile mahkemelere katılmak istediğini ifade etti.

Tanık Ö.M.F., Burçin Sevgi T. ile 2 aylık bir ilişkisinin olduğunu öne sürdü. Olay günü Burçin ile görüntülü konuştuğunu belirten tanık, "Burçin, 'Beni kurtar' dedi ve sonrasında 'Vuruldum' dedi" şeklinde konuştu. Ender T, bunun üzerine, tanığın evli olduğunu bilmiyor olmasının garip olduğunu belirterek, "Kapının önünde eşimle benim ismimizin yazılı olduğu bir tabela var," dedi.

Mahkeme heyeti, dinlenen tanıkların ardından Ender T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 15 Ekim 2022'de Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ender T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde çıkan tartışma sonucu gerçekleşmiş, Ender T. eşi Burçin Sevgi T.'yi beylik tabancasıyla vurarak öldürmüştü.