Kastamonu'da Firari Hükümlü Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü A.A, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hanönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, A.A'nın izini bularak operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.