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Kastamonu'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu'da vatandaşları ihbar yapmaya davet ederken, asayişte düşüş ve uyuşturucu ile mücadeledeki ilerlemeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:45
Kastamonu'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kastamonu'da Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda vatandaşları, gördükleri veya duyduklarıyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları konusunda bilgilendirdi.

Asayiş Olaylarında Düşüş

Yerlikaya, 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında kişilere karşı işlenen 10 önemli suç oranında geçen yıla göre %9,3'lük bir düşüş görüldüğünü açıkladı. Ayrıca bu suçların aydınlatılma oranının %99,1'e yükseldiğini belirtti.

Hırsızlık Olaylarında Düşüş

Bu yıl, otodan hırsızlık olaylarında %45, yağma olaylarında %73 ve evden hırsızlıkta %45 düşüş yaşandığını vurgulayan Yerlikaya, Kastamonu'daki emniyet ekiplerinin 653 kişiyi yakaladığını söyledi.

Terör ve Suçla Mücadele

Terörle mücadele kapsamında FETÖ ile ilgili 26, DEAŞ ile ilgili 3 operasyonun yapıldığını bildiren Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı da 36 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede ilerleme kaydettiklerini belirten Yerlikaya, vatandaşları ihbar etmeye davet etti ve NARVAS yazılımının kullanılacağını duyurdu. “Duydukları, gördükleri konusunda lütfen 112'yi arasınlar” dedi.

Kaçakçılıkla Mücadele ve Güvenlik Önlemleri

Kastamonu'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 78 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Bakan, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve tüm personelin yaka kamerası kullanacağını duyurdu.

Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve yerel yöneticiler katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. Programa Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sağ 3), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı (sağ 2), Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir (sağda), Vali Meftun Dallı (sol 3), AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay (sol 2) ve Fatma Serap Ekmekci (solda) ile kurum temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. Programa Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sağ 3), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı (sağ 2), Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir (sağda), Vali Meftun Dallı (sol 3), AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay (sol 2) ve Fatma Serap Ekmekci (solda) ile kurum temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. Programa Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sağ 3), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı (sağ 2), Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir (sağda), Vali Meftun Dallı (sol 3), AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay (sol 2) ve Fatma Serap Ekmekci (solda) ile kurum temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. Programa Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sağ 3), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı (sağ 2), Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir (sağda), Vali Meftun Dallı (sol 3), AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay (sol 2) ve Fatma Serap Ekmekci (solda) ile kurum temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. Programa Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sağ 3), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı (sağ 2), Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir (sağda), Vali Meftun Dallı (sol 3), AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay (sol 2) ve Fatma Serap Ekmekci (solda) ile kurum temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. Programa Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sağ 3), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı (sağ 2), Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir (sağda), Vali Meftun Dallı (sol 3), AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay (sol 2) ve Fatma Serap Ekmekci (solda) ile kurum temsilcileri katıldı.

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