Kastamonu'da İlk Kombine Katarakt ve Kornea Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı

Kastamonu'da Sağlıkta Bir İlk: Kombine Göz Ameliyatı

Kastamonu'da, ilk kez gerçekleştirilen katarakt ile kombine göz kornea nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu önemli operasyon Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Firdevs Örnek önderliğinde, Dr. Öğretim Üyesi Barış Kömür tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyat Detayları

Yaklaşık 2 saat süren operasyon, 25 yıl önce iş kazası geçiren bir hastaya uygulandı. Hastanın sol gözünde ciddi görme kaybı bulunmaktaydı. Ameliyat öncesinde, enfeksiyonlar nedeniyle delinmekte olan kornea ve katarakt tespiti yapılan hastaya, Kastamonu'da ilk defa kombine katarakt, göz içi lens implantasyonu, etin alınması ve kornea nakli işlemleri yapıldı.

Başarıyla Gerçekleşen Nakil

Ameliyat sonrası hastanın görme yetisi yeniden kazandırıldı. Dr. Kömür, organ bağışı sayesinde temin edilen korneanın başarılı bir şekilde hastaya nakledildiğini ifade etti.

Desteği ve Teşekkürü Unutmadılar

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, Kastamonu'da bir ilki temsil eden bu operasyon dolayısıyla Prof. Dr. Örnek ve Dr. Kömür’e teşekkürlerini sundu.

Kastamonu, bu önemli sağlık başarısı ile birlikte, gelecekte benzer operasyonların daha sık yapılabileceği bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Kastamonu'da ilk kez gerçekleştirilen katarakt ile kombine göz kornea nakli ameliyatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.