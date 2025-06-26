Kastamonu'da Kadın Girişimci Örnek Oluyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Dilber Genç, çay ocağı işletiyor. Tarihi Taşköprü Çarşısı'nda sabahın ilk ışıklarıyla mesaisine başlayan Genç, çocuklarıyla esnafa çay servisi yapıyor.

Kadınların Gücü

Dilber Genç, AA muhabirine verdiği demeçte, yaklaşık 15 gün önce ailesine destek olmak için çaycılığa başladığını ifade etti. Esnafın da kendisinden memnun olduğunu dile getiren Genç, "Kadınların neler başarabileceğini, üretime nasıl katkı sunabileceğini göstermiş olduk. Bu işe cesaret eden tüm kadınlarımıza örnek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Aile Desteği ve Toplumsal Algı

17 yaşındaki kızı Semanur ise tatillerinde annesine destek olduğunu belirterek, "Kadınların yalnızca ev işlerine sıkıştırılmasına doğru bulmuyoruz. Bizler bu işi yaparken insanların şaşkın bakışlarıyla da karşılaştık ama zamanla onlar da alıştı, hatta destek oldular. Bir kadının çay ocağında çalışması alışılmadık bir durum olabilir ama biz sınırları aşmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

İş Dünyasında Kadın Rolü

Esnaf Hakan Çorbacı ise Genç'in, bir kadının kendi ayakları üzerinde durabileceğini gösterdiğine dikkat çekerek, bu tür girişimlerin toplumsal algıyı olumlu yönde değiştireceğini söyledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Dilber Genç, çay ocağı işletiyor. Tarihi Taşköprü Çarşısı'nda sabahın ilk ışıklarıyla mesaisine başlayan Genç, çocuklarıyla esnafa çay servisi yapıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Dilber Genç, çay ocağı işletiyor. Tarihi Taşköprü Çarşısı'nda sabahın ilk ışıklarıyla mesaisine başlayan Genç, çocuklarıyla esnafa çay servisi yapıyor.