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Kastamonu'da Kalbi Duran Vatandaşa Acil Müdahale

Kastamonu'da bir kahvehanede kalbi duran 71 yaşındaki Cemal Koca, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 18:59
Kastamonu'da Kalbi Duran Vatandaşa Acil Müdahale

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, sıradan bir günün ortasında yaşanan bir olay herkesi hayrete düşürdü. Kahvehanede otururken aniden kalbi duran 71 yaşındaki Cemal Koca, acil sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata döndü.

Olay, ilçe merkezi bulunan bir kahvehanede gerçekleşti. Cemal Koca, oturduğu yerden aniden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek durumu bildirdi. Sağlık ekipleri, kahvehaneye hızla intikal etti ve Koca’nın kalbinin durduğunu tespit etti.

Ekibin hızlı ve etkili müdahalesiyle, Koca’ya kalp masajı uygulandı. Yapılan masajın ardından Koca’nın kalbi yeniden çalışmaya başladı. Kısa süre içinde ambulansa alınan Koca, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi süreci devam eden Koca, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve burada tedavisine devam ediliyor.

Bu olay, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kahvehanede otururken kalbi duran vatandaş, Acil Sağlık ekibinin...

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kahvehanede otururken kalbi duran vatandaş, Acil Sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü. Masajın ardından kalbi yeniden çalışan Cemal Koca, ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kahvehanede otururken kalbi duran vatandaş, Acil Sağlık ekibinin...

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kahvehanede otururken kalbi duran vatandaş, Acil Sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü. Masajın ardından kalbi yeniden çalışan Cemal Koca, ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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