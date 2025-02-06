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Kastamonu'da Kapanan Köy Yolu Cenaze İçin Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde cenaze nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:43
Kastamonu'da Kapanan Köy Yolu Cenaze İçin Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'da Kapanan Köy Yolu Cenaze İçin Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde etkili olan kar yağışı yüzünden kapanan köy yolu, bir ailenin cenaze işlemleri için aceleyle ulaşıma açıldı. Edeler köyüne giden yolun kapanması, Hatice Oran'ın vefatı ile çok sayıda kişinin moral bozukluğuna yol açtı.

Cenaze için Hızla Çalıştılar

Cenazesini köylerinde toprağa vermek isteyen Oran ailesi, Şenpazar Kaymakamlığı'na yardım talebinde bulundu. Talebin ardından, Şenpazar Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, 30 santimetreyi bulan karla kaplı yaklaşık 15 kilometrelik yolu temizleme çalışmalarına başladı.

Cenaze Töreni Yapıldı

Yolun açılmasının ardından köye ulaşan cenaze, kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanında defnedildi. Bu olay, cenaze hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi adına ekiplerin ne denli önemli bir görevi üstlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım...

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım istemesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım...

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım istemesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

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