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Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:58
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Kastamonu'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Kastamonu'da son günlerde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak Geçidi'nde yoğun kar birikintileri nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Trafik Sorunları ve Uzun Kuyruklar

Kayan tırlar ve otobüslerin neden olduğu sıkışıklık, yolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Karayolları ekipleri, yollardaki yoğun kar birikintilerini temizleyerek ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışıyor.

Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tır Sürücüsünden Açıklama

Tır sürücüsü Coşkun Macuklu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kar nedeniyle yol kapandı. İki saattir buradayız, bir türlü geçemedik. Otomobiller bile yerlerinden zor kalkıyor. Araç boş olduğundan kaldık. Yüklü olsaydı kalmazdık," ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak...

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak Geçidi'nde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşım aksadı. Karayolları ekiplerince açılan yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak...

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak Geçidi'nde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşım aksadı. Karayolları ekiplerince açılan yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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