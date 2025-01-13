Kastamonu'da Kayıp Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları 6. Gününde Devam Ediyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kaybolan Ömer Doğancıoğlu için 6 gündür süren arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:30
Kastamonu'da Kayıp Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları 6. Gününde Devam Ediyor

Kastamonu'da Kayıp Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları 6. Gününde Devam Ediyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, ağır kayıp ihbarıyla ilgili arama çalışmaları sürüyor. 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu, 7 Ocak'ta Yazıhisar köyündeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Arama çalışmaları, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlar, dere yatakları ve köy çevresini kapsamlı bir şekilde tarıyorlar.

Arama çalışmalarının 6. gününde, Ömer Doğancıoğlu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi. Kaybolan kişinin ailesi, yetkililerin çalışmalarının devam etmesini sabırla bekliyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için 6...

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için 6 gündür çalışma yürütülüyor.

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