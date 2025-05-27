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Kastamonu'da Leyleklerin Yuvası Yeniden Yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde leyleklerin rüzgarla dağılan yuvası itfaiye ekipleri tarafından yenilendi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:01
Kastamonu'da Leyleklerin Yuvası Yeniden Yapıldı

Kastamonu'da Leyleklerin Yuvası Yeniden Yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi, leyleklerin yuvasının rüzgar nedeniyle bozulmasının ardından itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yeniden bir yuva kazandı.

İlçeye bağlı Ortalıca köyünde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısındaki güneş enerjisi sisteminin üzerindeki leylek yuvası dağıldı ve içinde bulunan yavrular çatıya düştü.

Köy muhtarı Salih Uysal olayı fark edince hemen yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, leylekler için bir leğenden yeni bir yuva yaparak çatıya sabitledi.

Muhtar Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şiddetli rüzgar nedeniyle leyleklerin yuvası bozuldu. Köyümüz etrafında çok sayıda leylek bulunmaktadır. Bu leylekler, pirinç tarlalarıyla dolu çevremizde besleniyorlar. Evlerimizin üzerinde yuva yapan leylekler, yavrularını büyüttükten sonra daha sıcak bölgelere göç ediyorlar.” dedi.

Olayla ilgili detayları paylaşan Uysal, gece saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 katlı bir evin çatısından yuvanın dağıldığı ve hemen itfaiye ekiplerini aradığını ifade etti. “Ekiplerimiz, kısa sürede geldi ve bozulan yuvadan arta kalan malzemeleri kullanarak yeni bir yuva yaptılar ve uçamayan iki yavruyu da güvenli bir şekilde içine koydular. Birkaç saat sonra annesi yuvaya geldi, şu an için bir sorun gözükmüyor. İnşallah yavrular sağ salim büyür.” şeklinde konuştu.

Bu sıcak kalp hikayesi, Kastamonu halkının leyleklere olan bağlılığını ve doğaya duyduğu saygıyı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri, leyleklerin rüzgarda dağılan yuvasının yerine...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri, leyleklerin rüzgarda dağılan yuvasının yerine yenisini yaptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri, leyleklerin rüzgarda dağılan yuvasının yerine...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri, leyleklerin rüzgarda dağılan yuvasının yerine yenisini yaptı.

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