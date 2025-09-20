Kastamonu'da Merdivenlerden Düşen 75 Yaşındaki Ahmet Ergan Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen 75 yaşındaki Ahmet Ergan hayatını kaybetti; cenaze Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:39
Olayın Ayrıntıları

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Ergan, Sümer Mahallesi'ndeki müstakil evinde merdivenlerden çıkarken dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının yerde hareketsiz halde bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ergan'ın cenazesi, otopsi ve gerekli işlemler için Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

