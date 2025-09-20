Kastamonu'da Merdivenlerden Düşen 75 Yaşındaki Ahmet Ergan Hayatını Kaybetti
Olayın Ayrıntıları
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Ergan, Sümer Mahallesi'ndeki müstakil evinde merdivenlerden çıkarken dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının yerde hareketsiz halde bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Ergan'ın cenazesi, otopsi ve gerekli işlemler için Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.