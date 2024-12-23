Kastamonu'da Midibüs Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı

Kastamonu'da, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, D.A. yönetimindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kaza yaptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yaralanan 24 kişi, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan Hasan Çiftçibaşı (69), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vali Dallı'dan Yaralılara Ziyaret

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok'tan bilgi alan Dallı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden kazazede için başsağlığı dileklerini de iletti.

Vali Dallı'ya, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aykan Özsarı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Suat Tüfekci eşlik etti.

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Vali Meftun Dallı (ortada), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok'tan (sağda) bilgi aldı.