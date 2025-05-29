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Kastamonu'da Öğrenciler Atık Malzemelerle Defile Düzenledi

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle defile düzenleyerek çevre bilincini artırdı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 14:11
Kastamonu'da Öğrenciler Atık Malzemelerle Defile Düzenledi

Kastamonu'da Öğrencilerden Çevreci Defile

Kastamonu'da Şehit Uğur Yıldız İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri sergileyerek farkındalık yarattı.

Öğrenciler, öğretmenleri Gökçen Demir Köktürk rehberliğinde, "Doğa savaşçıları" uluslararası E-twinning projesini hayata geçirerek çeşitli çevreci etkinlikler düzenledi.

Geri Dönüşüm Temalı Defile

Defilede kullanmak üzere şişe kapağı, eski gazete, düğme, poşet, plastik tabak, kumaş parçaları ve kutulardan oluşan kıyafetler tasarladılar. Hazırladıkları kıyafetleri, Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen bir etkinlikte sergilediler.

Köktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, defilenin çok başarılı geçtiğini ifade ederek, "Yaprak ve bitkiler topladık. Yabancı ortaklarımızla internet üzerinden görüşürken onlara bu bitkileri tanıttık. Bugün de geri dönüşüm defilesini gerçekleştirdik." dedi.

Çevre Bilincini Artırmak

Defilede atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle yer alan diğer uygulamalar arasında tabak boyama, halı kaydırmazdan zırh yapma ve kutulardan robotlar yapma projeleri de vardı. Köktürk, "Sıfır atık projemize destek veren il müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi sıfır atık konusunda bilgilendirdiler.” diye konuştu.

Köktürk, projenin öğrencilere katkısına dikkat çekerek, "Öğrenciler, buldukları bir kutuyu atmak yerine kedi evi ya da kuş evi olarak değerlendirmeye başladılar. Bu da çevre bilincinin artması için çok önemli.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, "Doğa savaşçıları" uluslararası E-twinning projesi kapsamında...

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, "Doğa savaşçıları" uluslararası E-twinning projesi kapsamında atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün destekleriyle Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde defileyle sergiledi.

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, "Doğa savaşçıları" uluslararası E-twinning projesi kapsamında...

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, "Doğa savaşçıları" uluslararası E-twinning projesi kapsamında atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün destekleriyle Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde defileyle sergiledi.

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