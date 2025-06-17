Kastamonu'da Özel Bireylerden Duygu Dolu Veda Töreni

Kastamonu'da, özel gereksinimli bireyler tarafından tayini çıkan kadın astsubay ile polis memuru için unutulmaz bir veda programı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Astsubay Üstçavuş Semanur Saygılı'nın Van'a, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hilal Yılmaz'ın ise Kars'a tayinlerinin çıkması dolayısıyla Mutlu Kafe'de bir etkinlik düzenlendi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyeleri tarafından organize edilen programa, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden de katıldı. Törende, pasta kesildi ve Saygılı ile Yılmaz'a plaket takdim edildi.

Duygusal anların yaşandığı programda, Saygılı ve Yılmaz, özel bireylerle müzik eşliğinde eğlendi.

"Hepsi ailem oldu"

Hilal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bireylerin kendileri için aile gibi olduğunu belirtti. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bireylerle birçok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Yılmaz, "Devletimizin ve emniyetimizin her zaman onların yanında olduğunu hissettirebildiysek ne mutlu bize. Hepsi ailem oldu. Buradan ayrılırken çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Programın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Vedalaşırız diye düşünüyordum ama bu, beklentimin çok çok üzerindeydi. Çok çok özel veda oldu. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Semanur Saygılı'nın Duygularını Paylaşması

Semanur Saygılı da programa davet edilmekten dolayı mutlu olduğunu açıkladı: "Burası benim ikinci ailem oldu. İlk kez özel bireylerle bu kadar yakınlaşma fırsatı buldum. Çok saf, çok temiz, çok güzel kalpleri var. Hep biz onlar için toplanıyorduk, bu sefer onlar bizim için burada. Bana çok güzel sürpriz oldu. Unutamayacağım bir anı oldu."

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise "Hilal Yılmaz ve Semanur Saygılı, ailelerimizin, çocuklarımızın ablası, kardeşi oldu. Özel bireylerimiz ve ailelerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Tayinleri çıktı, gittikleri memleketlerde de aynı sevgi ve özveriyle çalışacaklarına inanıyoruz. Kastamonu'dan ayrılıyorlar ama iki kızımız da yüreğimizden iki cihanda ayrılmayacak." şeklinde konuştu.

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler tarafından tayini çıkan kadın astsubay Semanur Saygılı (sağda) ile polis memuru Hilal Yılmaz (solda) için veda programı gerçekleştirildi. Saygılı ve Yılmaz, AA muhabirine açıklama yaptı.

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler tarafından tayini çıkan kadın astsubay Semanur Saygılı (sağda) ile polis memuru Hilal Yılmaz (solda) için veda programı gerçekleştirildi. Saygılı ve Yılmaz, AA muhabirine açıklama yaptı.