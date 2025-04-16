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Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Bilim Fuarı Açıldı

Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin projeleriyle dolu bilim fuarı, büyük bir katılımla açıldı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 19:30
Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Bilim Fuarı Açıldı

Kastamonu'da Bilim Fuarı Heyecanı

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler için düzenlenen TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda yapıldı ve özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı projelerle dolu bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Sergilenen Projeler

Fuar alanında, öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden ilginç projeler sergilendi. Bu projeler arasında "Servis benim rengim", "Zamanımı düzenliyorum", "Evim benim okulum", "Annem benim en iyi rehberim", "Benim renkli okulum", "Kültürümü yaşatıyorum", "Okulumu iyileştiriyorum", "Etkinlik kumbaram", "Özel materyal, verimli zaman" ve "Kompost kumbaramla doğal verim" yer aldı.

Önemli Açıklamalar

Özel eğitim sınıf öğretmeni ve proje yürütücüsü Hümeyra Aktaş Yıldız, açılışta yaptığı açıklamada, "Bu projeler, normal gelişim gösteren öğrencilerle birlikte geliştirilmiş projelerdir. Özel gereksinimli çocukların da bu tür çalışmalar yapabileceğini göstermek için yola çıktık" dedi.

Yıldız, fuarın temel amacının öğrencileri sosyal hayat içinde bağımsızlaştırmak olduğunu belirtti ve etkinliğin öğrencileri ve öğretmenleri mutlu ettiğini ifade etti.

Katılımlar ve Açılış

Açılışta İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, şube müdürleri ve çeşitli dernek temsilcileri bulunarak desteklerini sundu. Spor salonunda gerçekleşen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

Fuar, yarın akşama kadar ziyarete açık kalacak.

Kastamonu'da, Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda özel gereksinimli bireylerin...

Kastamonu'da, Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda özel gereksinimli bireylerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu'da, Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda özel gereksinimli bireylerin...

Kastamonu'da, Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda özel gereksinimli bireylerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

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