Kastamonu'da Pencereden Ateş: Sanığa 19 Yıl 6 Ay Hapis

Kastamonu'da tartıştığı komşularına pencereden ateş eden Nejdet E., toplam 19 yıl 6 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:46
Olay 8 Temmuz 2024, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kaygısız Sokak

Kastamonu merkez ilçede 8 Temmuz 2024 tarihinde aynı apartmanda çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, sanık Nejdet E. evinin penceresinden komşularına ateş etti. Mahkeme, sanığı toplam 19 yıl 6 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası ile cezalandırdı.

Olayda yaralanan Ahmet B., eşi Pınar B. ve kayınvalidesi Yurdagül T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilip taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Nejdet E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık, sanık hakkında "kadına karşı basit yaralama, kasten yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açtı. Son duruşmada cumhuriyet savcısı, sanığın kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından cezalandırılmasını isteyerek tutukluluğunun devamını talep etti.

Duruşmaya katılan mağdurlar Ahmet B., Pınar B., Yurdagül T. ve Bahar T., sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Mütalaaya karşı bir diyeceğimiz yoktur. Bu olaydan sonra hayatımız altüst oldu. Adaletinize sığınıyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Nejdet E. savunmasında, "Herhangi bir plan veya tasarlama yapmadım. Ahmet, üst komşumuzun damadı olur. Hava sıcak olduğu için saat 23.00 sıralarında evimin camının önünde oturuyordum. Bu sırada Ahmet, araçtan inerek camın önüne geldi ve bana sözlü saldırıda bulundu. Kısa süre sonra yanına bir kadın (sanırım eşi) ve ardından annesi geldi. Kadınlar da bana hakaret edip tehditte bulundu. Ahmet, bana doğru hamle yapınca odadaki kanepenin altından tabancamı alıp kendimi savunmak amacıyla hedef gözetmeden Ahmet’in bacaklarına doğru üç-dört el ateş ettim. Diğer kadınlara da korkutmak amacıyla yine hedef gözetmeden birkaç el ateş ettim. Şarjörümde 10 mermi vardı, bitince üç mermi daha bastım ama onları kullanmadım" dedi ve mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Sanığın önceki savunmasını da tekrarladığını söylemesi üzerine mahkeme, tüm delilleri ve taraf beyanlarını değerlendirerek hükmünü verdi. Heyet, Nejdet E.'yi Ahmet B.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 3 ay, Pınar B. ve Yurdagül T.'yi "silahla kasten yaralama" suçundan 3'er yıl, Bahar T.'ya "basit yaralama" suçundan 9 ay ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam ceza 19 yıl 6 ay olarak belirlendi.

Mahkeme ayrıca sanığa 5 bin TL adli para cezası verilmesine karar verdi ve Nejdet E.'nin tutukluluğunun devamına hükmetti.

Karar, taraflara bildirildi ve dosya işlemleri için mahkeme kaydına geçirildi.

Tayland'dan Türkiye'ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

