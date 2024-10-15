Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü

Kastamonu'da Trajik Olay

Kastamonu'da bir polis memuru, evinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından silahını ateşleyerek eşini öldürdü. Olay, Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışmanın Ardından Gelen Facia

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. E.T., bu tartışma sırasında beylik tabancasıyla eşine ateş açtı.

Olayın Sonrası

Polis memuru E.T., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi ve eşini vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burçin Sevgi T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki kişi, aralarında 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen çiftin yaşadığı bu trajik olay, Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Valilik, E.T.'nin olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındığını ve konuyla ilgili adli tahkikata başlandığını açıkladı. Hayatını kaybeden kadına Allah'tan rahmet dilendi.