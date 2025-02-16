Kastamonu'da Rengarenk Bebek ve Çocuk Defilesi Düzenlendi

Kastamonu'da düzenlenen bebek ve çocuk defilesinde 30 minik model, rengarenk kostümleriyle podyumu renklendirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:50
Kastamonu'da Rengarenk Bebek ve Çocuk Defilesi Düzenlendi

Kastamonu'da Rengarenk Bebek ve Çocuk Defilesi

Kastamonu'da gerçekleştirilen bebek ve çocuk defilesi, renkli kostümleriyle 30 minik modelin podyumu süslediği unutulmaz bir etkinlik oldu. Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Minik Modeller Podyumda

Yaşları 9 ay ile 6 arasında değişen çocukların yer aldığı etkinlikte, emekleyen bebekler izleyenlerin yüzünde gülümsemeler oluşturdu. Folklorik kıyafetlerin yanı sıra sevilen film, çizgi film ve masal kahramanlarının kostümleri, çocukların podyumda geçirdiği anları daha da özel kıldı.

Etkinliği Düzenleyen Muazzez Kahyaoğlu'ndan Açıklamalar

Defileyi düzenleyen Muazzez Kahyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da bir bebek ve çocuk fotoğraf stüdyosu olduğunu belirtti. Açılışı farklı bir şekilde yapmak istediklerini ifade eden Kahyaoğlu, “Defilemizde bebeklerimize ve çocuklarımıza stüdyoma ait kıyafet ve kostümler giydirdik. Etkinliğimizde yöresel unsurlarımıza da yer verdik,” dedi.

Kahyaoğlu, “Ben Kahramanmaraşlı'yım. Bu kapsamda Kahramanmaraş yöresel kıyafetli kızımız ile Taşköprü sarımsak güzeli, Cide'nin sarı yazması yer aldı. Bunun yanında 1970'leri yansıtan kıyafetler ve birçok çizgi film karakterinin konseptleriyle çocuklarımız defile yaptı. Bu organizasyona çok çalıştık. Çok güzel, çok eğlenceli oldu,” diye sözlerine devam etti.

Çocuklar İçin Eğlenceli Anlar

Defilede emekleyen bebeklerin de olduğunu aktaran Kahyaoğlu, kalabalık ortamın bazı çocukları korkuttuğunu ancak oyuncaklarını görünce emeklemeye başladıklarını anlattı. “Daha sonra 12 aylık ile 2 yaş grubumuz podyuma çıktı, sonrasında 5-6 yaş grubu çıktı. Çok eğlenceli oldu. Çocuklarımız için bir anı ölümsüzleştirdik. İnşallah etkinliklerimiz devam edecek,” dedi.

Minik Modelden Duygular

Çocuklardan 6 yaşındaki Gülce Arabacı, “sarımsak güzeli” olarak defilede yürüdüğünü ifade etti. Kalabalığı görünce heyecanlandığını dile getiren Arabacı, bu deneyimin kendisi için çok mutlu edici olduğunu belirtti.

Etkinliğe, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden ve Anadolu Ajansı muhabirleri de katıldı.

Kastamonu'da bebek ve çocuklar, rengarenk kostümleriyle podyuma çıktı. Kentteki bir alışveriş...

Kastamonu'da bebek ve çocuklar, rengarenk kostümleriyle podyuma çıktı. Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede, yaşları 9 ay ile 6 arasında değişen 30 bebek ve çocuk yer aldı. Emekleyen bebeklerin de olduğu defile, izleyenlerde tebessüm oluşturdu. Defilede bir çocuk Taşköprü sarımsak tacıyla kırmızı halıya çıktı.

Kastamonu'da bebek ve çocuklar, rengarenk kostümleriyle podyuma çıktı. Kentteki bir alışveriş...

Kastamonu'da bebek ve çocuklar, rengarenk kostümleriyle podyuma çıktı. Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede, yaşları 9 ay ile 6 arasında değişen 30 bebek ve çocuk yer aldı. Emekleyen bebeklerin de olduğu defile, izleyenlerde tebessüm oluşturdu. Defilede bir çocuk Taşköprü sarımsak tacıyla kırmızı halıya çıktı.

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