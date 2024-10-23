Kastamonu'da Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı

Kastamonu'da Kaza: İki Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, şarampole devrilen bir otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, R.O. isimli sürücünün kontrolündeki 37 PH 116 plakalı otomobilin Tosya-Kastamonu yolu Kaleyakası mevkisinde şarampole devrilmesi ile yaşandı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda araçta bulunan sürücü R.O. ve yol arkadaşının N.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hemen Tosya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.