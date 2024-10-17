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Kastamonu'da Silahlı Kavga: Yaralılar ve Gözaltılar

Kastamonu'da silahlı kavgada yaralanan kişinin yakınları, zanlının babasını bıçakla yaraladı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:19
Kastamonu'da Silahlı Kavga: Yaralılar ve Gözaltılar

Kastamonu'da Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Kastamonu'nun Aktekke Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışma, bölgede tedirginlik yarattı. M.Ç. ve Z.Y. arasında başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

Tartışma Sırasında Silah Çekildi

Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.Ç., elindeki tabancayla Z.Y.'ye ateş açarak onu yaraladı. Bu olayın ardından Z.Y.'nin akrabası E.Y., M.Ç.'nin babasıyla ilgili bir intikam alma girişiminde bulundu.

Bıçaklı saldırı gerçekleşti

E.Y., M.Ç.'nin babası M.Ç.'yi, Uzun Sokak'taki bir kıraathanede bıçakladı. Her iki yaralı da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliler Gözaltında

Olay sonrasında polis ekipleri, M.Ç. ve E.Y. adlı şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan kişinin yakınları, zanlının babasını...

Kastamonu'da çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan kişinin yakınları, zanlının babasını bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan kişinin yakınları, zanlının babasını...

Kastamonu'da çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan kişinin yakınları, zanlının babasını bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan kişinin yakınları, zanlının babasını...

Kastamonu'da çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan kişinin yakınları, zanlının babasını bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan kişinin yakınları, zanlının babasını...

Kastamonu'da çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulan kişinin yakınları, zanlının babasını bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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