Kastamonu'da Silahlı Saldırı: Zanlı İçin Operasyon Başlatıldı

Kastamonu'da Silahlı Saldırı

Kastamonu'da, iki kişiyi silahla yaralayan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Olay, İnönü Mahallesi'nin Afşin Sokak'ında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, silahla iki kişiyi yaraladıktan sonra çevreye rastgele ateş açtı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Yaraların ardından zanlının bir eve kaçtığı tespit edildi. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bölge tamamen kuşatıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, olay yerine gelerek durumu yerinde inceledi ve çalışmaları yakından takip etti.

Polis ekiplerinin, zanlının yakalanması için sürdürdüğü operasyonlar devam ediyor.