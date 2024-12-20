Kastamonu'da Sis, Ulaşımı Zora Soktu

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Bölgede sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülerin Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımını zorlaştırdı.

Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, aşırı hızdan kaçınmalarının önemi vurgulandı.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.