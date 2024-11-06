Kastamonu'da Sonbahar ile Kışın Buluşması

Kastamonu'da Sonbaharın ve Karın Büyüleyici Uyumu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek bölgelerinde düşen kar yağışı, sonbaharın canlı renkleriyle buluştu. Bu eşsiz doğa olayı, bölgeye huzur veren bir güzellik kattı.

Sonbahar Renkleriyle Beyazın Dansı

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından, ağaçlardaki sarı, yeşil ve kırmızı tonlar, beyaz bir örtüyle kaplandı. Bu durum, görsel bir şölen sunarak ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Görsel Şölen Dron ile Görüntülendi

Kar manzarası ve sonbahar renklerinin oluşturduğu etkileyici görüntüler, dron ile kaydedildi. Bu manzaralar, doğaseverler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturdu.