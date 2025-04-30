Kastamonu'da Spor Çalıştayı: Sağlık için Sporun Önemi Vurgulandı

Kastamonu'da Spor Çalıştayı Başladı

Kastamonu'da yapılan "Spor Çalıştayı" Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz'ın açıklamalarıyla dikkat çekti. Yılmaz, spor için harcanan 1 dolarlık yatırımın, sağlık harcamalarında 10 dolarlık tasarruf sağladığını vurgulayarak, sporun ekonomik açıdan da önemli olduğunu ifade etti.

Vali Dallı'dan Sporun Önemi Vurgusu

Kastamonu Valiliği himayesinde, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu'nun spor için uygun iklim ve coğrafyaya sahip olduğunu belirtti. Çocukların bağımlılıklardan uzak tutulması için sporun önemine değinen Dallı, gençlerin erken yaşta spora yönlendirilmesinin kritik olduğunu ifade etti.

Spor Kültürünün Yaygınlaştırılması

Çalıştayda çocukların yeteneklerini erken yaşta keşfetmenin önemine vurgu yapan Dallı, "Dünyaca ünlü sporcuların çoğu küçük yaşlardan itibaren kendi alanlarında çalışmaya başlamışlardır. Onlara aileleri ve devlet güç vermiştir," dedi.

Çalıştayın Hedefleri

Sporun tabana yayılması gerektiğini belirten Şükrü Yılmaz, spor kültürünün gelişiminin yerel ve uluslararası alandaki önemi üzerinde durdu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise, sporun bir kültür ve yaşam tarzı olduğunu ifade ederek, bu çalıştayın sporun farklı boyutlarını ele alacağını ve ortak hedefler belirleyeceğini söyledi.

Çalıştay sonunda katılımcılara plaket verilmesinin ardından oturumlara geçildi. Bu önemli etkinlik, Kastamonu'daki spor gelişimi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kastamonu Valiliği himayesinde, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kastamonu'da Spor Çalıştayı", Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde başladı.

Kastamonu Valiliği himayesinde, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kastamonu'da Spor Çalıştayı", Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde başladı.