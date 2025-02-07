Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'nun Bozkurt ve Doğanyurt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının bu kararı zorunlu kıldığı belirtildi.

Diğer İlçelerde de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Daha önce, Küre, İnebolu, Azdavay ve Devrekani ilçelerinin tamamı ile Cide, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildiği belirtilmişti. Bu durum, Kastamonu'da eğitim alanında önemli bir kesinti yaşanmasına neden oldu.

Kar Yağışı Devam Ediyor

Kentteki yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği gözlemleniyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aşırı Hız ve Takip Mesafesi Uyarısı

Trafik ekipleri, olumsuz hava koşullarının yaratabileceği tehlikelere karşı sürücülerine uyarılarda bulunuyor. Sürücülerden, takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları isteniyor.