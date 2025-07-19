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Kastamonu'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 19:33
Kastamonu'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Kastamonu'da Feci Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucunda biri çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi de yaralandı.

Kazanın Perdesi Aralandı

Kaza, İslam Uzun yönetimindeki 55 AHS 500 plakalı tır ile karşı yönden gelmekte olan 34 BA 5323 plakalı otomobil arasında D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılardan biri tır sürücüsü iken, diğer 4 kişi otomobilin içinde bulunanlardı. Yaralılar, olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Aksadı

Kazanın etkisiyle D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikametinin ulaşıma kapandığı bildirildi. Bu nedenle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Olay sonrasında trafik, tali yoldan sağlanmaya başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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