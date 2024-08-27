Kastamonu'da Üç Futbolcunun Karıştığı Trafik Kazası

Kastamonu'da Trafik Kazası
Kastamonu'da meydana gelen bir trafik kazasında, aralarında profesyonel futbolcuların da bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Olay, Hepkebirler Mahallesi'nde gerçekleşti.
Kazada Yaralananlar
37 BK 860 plakalı aracı kullanan Yasin Davuş'un, 37 ADJ 592 plakalı otomobiliyle çarpışması sonucunda araç içindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında GMG Kastamonuspor'dan Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Oğuzhan Doğan da bulunuyor.
Sağlık Durumu İyi
Olayın ardından yaralılar, ambulanslarla Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.
Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında GMG Kastamonusporlu 2 futbolcunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında GMG Kastamonusporlu 2 futbolcunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.