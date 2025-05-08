Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Kastamonu'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma olarak düzenlendi.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon sırasında yapılan aramada, iş yerinde yazıcı kartuşları ve araç parçaları arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonda gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu'daki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha göstermiş oldu.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bir iş yerinde yapılan aramada, yazıcı kartuşları ile iş yerinde bulunan araç parçaları içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.