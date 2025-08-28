Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Emniyet ekipleri narkotik ve asayiş çalışması yürüttü

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler A.S. ve S.K.'nin araçlarında ve üst aramalarında uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.