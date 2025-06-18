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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 00:12
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, Bozkurt ilçesinde B.K. ve Y.Ç. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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