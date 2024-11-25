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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Tosya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı, 220 ml uyuşturucu sıvı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:16
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştiren uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlı tutuklandı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Belirlenen iki ikamet, bir araç ve 8 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Operasyon sonucunda, 220 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 3 uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile birlikte sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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