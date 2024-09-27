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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:50
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Kastamonu ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahısların izini sürdü.

Olayın Detayları

Yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve cam düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri olan Ç.E., adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer zanlı O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu İle Mücadele Devam Ediyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür operasyonlarının devam edeceğini ve halkı bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

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