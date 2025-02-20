Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Zanlı Yakalandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:44
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Zanlı Yakalandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, kent merkezi ile Araç ve Tosya ilçelerinde aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Aramalar Sonuç Verdi

Operasyon kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında, ikametlerinde ve iş yerlerinde detaylı aramalar yapıldı. Yapılan bu aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve halkı bu konuda bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramada bir miktar...

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramada bir miktar...

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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