Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, şüpheli bir araç durdurularak yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.